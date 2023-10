Bcons Polygon - an cư với căn hộ đủ pháp lý

Sở hữu vị trí đắc địa liền kề đường Phạm Văn Đồng cùng chính sách thanh toán ưu đãi chỉ từ 20% đến khi nhận nhà, Bcons Polygon đang là lựa chọn an cư sáng giá cho nhiều khách hàng bởi mức giá tốt nhất trong khu vực.

Bcons Polygon – an tâm pháp lý, tiến độ chuẩn chỉnh

Tọa lạc trên mặt tiền đường Bế Văn Đàn, phường An Bình, thành phố Dĩ An, cách Đại lộ Phạm Văn Đồng chưa đầy 1 km, Bcons Polygon thừa hưởng sự tiện lợi về mọi mặt từ giao thông đến hạ tầng. Từ đây cư dân có thể di chuyển vào trung tâm TP.HCM hay các khu vực lân cận như Dĩ An, Thuận An,... chỉ trong vòng ít phút thông qua tuyến đường Phạm Văn Đồng hay QL1K.

Hơn thế nữa, là khu vực cửa ngõ, được trú trọng đầu tư hạ tầng nên dự án có tính thanh khoản cao trong tương lai. Cụ thể, vị trí của dự án nằm ngay nút giao Sóng Thần và đường An Bình, đây là 2 dự án hạ tầng cửa ngõ quan trọng được TP.HCM kết hợp cùng tỉnh Bình Dương đầu tư lên tới 5.300 tỷ đồng.

Được xây dựng trên khu đất rộng gần 6.000 m2, dự án Bcons Polygon có quy mô gồm 2 block cao 29 tầng, cung ứng ra thị trường khoảng hơn 700 căn hộ từ 1 – 3 phòng ngủ, tương đương với các diện tích từ 41 – 68 m2. Chính thức khởi công xây dựng thời điểm tháng 6/2022, cho đến tháng 11 thì dự án hoàn thiện xong phần móng hầm. Thời điểm hiện tại, Bcons Polygon đang có tiến độ xây dựng lên tầng 21, dự kiến sẽ đưa vào bàn giao và sử dụng quý 3/2023.

Với những dự án đang xây dựng như Bcons Polygon, khách hàng có thể yên tâm trong các vấn đề pháp lý như giấy phép xây dựng, giấy phép bán hàng, bảo lãnh ngân hàng đều được chủ đầu tư hoàn tất. Về tiến độ xây dựng, Bcons là một trong những nhà phát triển bất động sản đình đám tại Bình Dương với 11 dự án đã và đang triển khai, tất cả các dự án đều về đích đúng hẹn. Điểm nổi trội nhất của chủ đầu tư Bcons chính là sự uy tín khi bàn giao sổ hồng cho khách hàng chỉ sau 7 – 9 tháng sau khi giao nhà.

Dễ sở hữu với tầm tài chính chỉ từ 370 triệu đồng

Mở bán chính thức thời điểm giữa năm 2022, đến nay Bcons Polygon vẫn được khách hàng nhận định có mức giá dễ tiếp cận so với một số sản phẩm khác trong cùng khu vực. Cụ thể, giá bán căn hộ Bcons Polygon đang ở mức 33 – 37tr/m2 đã bao gồm VAT, tương ứng 1.5 tỷ/ căn hộ 2 phòng ngủ và 1.82 tỷ/ căn hộ 2 phòng ngủ.

Trong khi đó, các dự án đang được chào bán giai đoạn đầu trong khu vực như Picity Sky Park hay Bcons Polaris, Phú Đông Sky Garden,... đều không có mức giá này, mà thay vào đó là đơn giá trên 42tr/m2. Như vậy, 1 căn hộ có diện tích từ 52m2 đã dao động từ 2.1 – 2.2 tỷ/ căn hộ, nhiều khách hàng rất khó có thể tiếp cận được những sản phẩm này.

Bcons Polaris là sản phẩm thứ 11 của Tập đoàn Bcons mới triển khai tháng 5 vừa qua, tuy nhiên vì mức giá không còn dễ chịu nên có khá nhiều khách hàng chuyển hướng sang Bcons Polygon thay vì Bcons Polaris. Bởi lẽ, giá bán của Bcons Polygon và Bcons Polaris chênh lệch nhau đến 7 – 8tr/m2, cùng với đó là tiến độ đã xây lên cao, thời gian nhận nhà ngắn hơn, thanh toán ban đầu khá ít nên Bcons Polygon là lựa chọn an cư thích hợp của nhiều người.

Cập nhật giỏ hàng mới nhất Bcons Polygon tháng 10/2023, dự án còn khoảng 6 căn trực tiếp chủ đầu tư, dao động từ 1.52 – 1.84 tỷ/căn hộ. Khách hàng sở hữu chỉ cần có trước 20%, tương đương 350 – 370 triệu đã có thể sở hữu, phần còn lại được hỗ trợ vay cùng chính sách thanh toán miễn gốc lãi 0% đến khi nhận bàn giao nhà.

Để cập nhật các thông tin mới nhất về giỏ hàng, giá bán và chính sách thanh toán dự án Bcons Polygon Dĩ An, xin vui lòng liên hệ hoặc truy cập Website để được hỗ trợ nhanh nhất:

Liên hệ PKD căn hộ Bcons Polygon:

Hotline: 093.222.1317

Website: căn hộ chung cư Bcons Polygon

ADD: 176/1 – 176/3 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Q. Bình Thạnh.

P.V