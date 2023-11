Cập nhật nhanh tiến độ xây dựng The 5Way Phú Quốc

Sở hữu vị trí và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, Phú Quốc luôn được đánh giá là nơi có tiềm năng phát triển du lịch lớn nhất. Hướng đến sự phát triển du lịch đi kèm với nghỉ dưỡng, dự án The 5Way Phú Quốc ngay từ khi ra mắt đã thành công nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Với mục tiêu hoàn thành trước thời hạn năm 2025, hãy cùng cập nhật nhanh tiến độ xây dựng của The 5Way Phú Quốc ở bài viết dưới đây.

Giới thiệu về The 5Way Phú Quốc

Là một trong những cái tên được chú ý nhất tại Phú Quốc dạo gần đây, the 5way Phú Quốc là dự án lớn do Công ty TNHH Bất động sản New Vision - Vinpearl chịu trách nhiệm đầu tư và phát triển. Đây là dự án nghỉ dưỡng cao cấp nằm trong Siêu quần thể nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center tại Bãi Dài, Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

The 5Way Phú Quốc có quy mô khủng lên đến 85 ha với 6 tòa nhà. Dự kiến sẽ cung cấp 10.000 căn hộ chất lượng cao với chất lượng sống đạt chuẩn 5 in 1. Đây sẽ là nơi an cư, nghỉ dưỡng hoàn hảo nhất cho khách hàng trong và ngoài nước ngay sau khi đi vào hoạt động. Cũng như là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Tiến độ xây dựng của The 5Way Phú Quốc

Bắt đầu khởi công xây dựng vào quý 4 năm 20223, The 5Way Phú Quốc đang gấp rút đi vào quá trình hoàn thành các thủ tục liên quan gồm:

Quyết định giao đất;

Quyết định 1/500;

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;

Giấy phép xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, The 5Way Phú Quốc cũng đã có những bước đầu triển khai xây dựng. Với sự uy tín, minh bạch, dự án cập nhật thường xuyên quá trình và tiến độ cho khách hàng. The 5Way Phú Quốc sẽ chính thức mở bán vào tháng 11 năm 2023, với giá bán từ 1.5 tỷ/căn hộ biển. Các khách hàng và nhà đầu tư hãy tìm hiểu kỹ và nhanh tay lựa chọn ngay cho mình một căn hộ tuyệt vời tại đây nhé.

Tiềm năng phát triển lớn từ dự án The 5Way Phú Quốc

Được xem là sự kết hợp hoàn mỹ cho những người tìm kiếm cuộc sống thượng lưu, The 5Way Phú Quốc sở hữu cho mình vô vàn những ưu điểm tuyệt vời, cụ thể là:

Nằm ở vị trí “vàng” của Phú Quốc

Sở hữu cho mình vị trí vô cùng đắc địa, The 5Way Phú Quốc có được ưu thế lớn về tiền năng phát triển tuyệt vời. Khả năng kết nối vùng vô cùng cao khi nằm kề cạnh những tiện ích khác như: Vinpearl, GrandWorld, Resort & Golf, Vin Wonders,...

Những tiện ích 5 sao của The 5Way Phú Quốc

Với mô hình 5 trong 1, The 5Way Phú Quốc được đánh giá cao khi mang đến trải nghiệm sống vượt trội với:

Nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao, du lịch nạp năng lượng mới

Đa trải nghiệm với nhiều hoạt động giải trí

Tiện ích đẳng cấp hàng đầu

Linh hoạt đầu tư

Sở hữu an toàn.

Có mật độ xây dựng chỉ 19.68%, cư dân trong The 5Way Phú Quốc sẽ là môi trường sống lý tưởng cho những người yêu không gian xanh, trong lành nhất.

Đa dạng lựa chọn với nhiều sản phẩm cao cấp

Không chỉ có đa dạng công năng phục vụ mà The 5Way Phú Quốc còn mang đến nhiều sự lựa chọn với các loại hình căn hộ mang phong cách hiện đại, hòa nhập thiên nhiên. Có 4 loại hình cho khách hàng có thể lựa chọn là: Sealife, Coasta, Summer và Cozy. Mỗi loại hình sẽ mang một màu sắc riêng cho khách hàng lựa chọn.

Chính sách sở hữu lâu dài

Là đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam, những dự án của Vinhome luôn được khách hàng đánh giá cao và theo dõi lựa chọn. Với những cam kết sở hữu lâu dài, đầy đủ chính sách pháp lý. Nếu bạn là một nhà đầu tư thông minh thì không nên bỏ qua dự án này.

Hiện tại dự án đang trong giai đoạn mở bán lần đầu tiên, hãy cập nhật nhanh tiến độ xây dựng The 5Way Phú Quốc và liên hệ đến Phòng Kinh doanh Dự án căn hộ The 5 Way Phú Quốc để được biết thêm thông tin cũng như hỗ trợ đầu tư uy tín nhé.

Tham khảo giá bán chung cư The 5 Way Phú Quốc dự kiến

Căn hộ Cozy - studio giá chỉ từ 1,498 tỷ

Căn hộ Sealife - Studio giá chỉ từ 1,797 tỷ

Căn hộ Coasta Junior - 1PN+ giá chỉ từ 2,795 tỷ

Căn hộ Coasta - 2PN giá chỉ từ 3,796 tỷ

Chính sách bán hàng b​​ức phá mọi tiền lệ

Chiết khấu tới 15% dành cho khách hàng có suất sớm nhất. TẶNG FULL NỘI THẤT TRỊ GIÁ 123tr-322tr.

Chính sách 1: Thanh toán trong 3 năm

Chính sách 2: Thanh toán trong 4 năm

Chính sách 3: Hỗ trợ lãi suất 70% trong vòng 42 tháng

Chính sách 4: Thanh toán chỉ 10% để nhận nhà, sau 4.5 năm thanh toán phần giá trị căn hộ còn lại

Chính sách 5: Thanh toán 50% trong 3 năm, sau 9 năm thanh toán phần giá trị căn hộ còn lại.

