Gỗ thông ghép Phú Trang giá rẻ - lựa chọn hoàn hảo tạo sự khác biệt

Gỗ thông ghép được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào những tính chất đặc biệt của nó. Sản phẩm gỗ thông ghép Phú Trang giá rẻ - lựa chọn hoàn hảo tạo sự khác biệt là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Để hiểu rõ hơn cùng theo dõi những thông tin ngay bên dưới đây.

Một số thông tin chung về gỗ thông ghép

Gỗ thông ghép là một loại ván gỗ công nghiệp có khổ lớn và được ghép từ nhiều thanh gỗ thông tự nhiên, bằng keo dán và trong điều kiện môi trường có nhiệt độ và áp suất thích hợp. Đây là vật liệu có độ bền cao, trọng lượng nhẹ, chịu được nhiệt và lực tác động cao nên không bị cong vênh hay mối mọt. Đặc biệt hơn là mùi gỗ thông rất dễ chịu và hầu hết những sản phẩm làm từ gỗ thông đều sở hữu những ưu điểm vượt trội.

Hiện nay trên thị trường những sản phẩm làm từ loại gỗ thông ghép này rất được ưa chuộng tại các xưởng mộc. Gỗ ghép thanh làm từ gỗ thông tự nhiên sẽ bao gồm hai loại chính là ghép tấm và ghép thanh. Ghép tấm thường dùng để làm đồ nội thất hay ngoại thất... Còn ghép thanh là các phần bìa nắp của gỗ thông tự nhiên được ráp lại với nhau, tạo một tấm gỗ lớn, dùng sản xuất nội thất, gỗ ốp sàn...

Gỗ thông ghép được ứng dụng phổ biến ở đâu?

Xu hướng sử dụng gỗ thông ghép để sản xuất đồ nội thất đang rất phổ biến và nó đã trở thành một làn gió mới thổi vào thị trường Việt Nam. Với nhiều ưu điểm nổi bật, sản phẩm làm từ gỗ thông ghép được đánh giá cao làm cho căn nhà thêm phần sang trọng và hiện đại. Gỗ thông ghép thường được sử dụng để làm đồ nội thất như bàn, ghế, tủ, giường... mang đến cho người dùng sản phẩm nội thất với bề mặt mịn màng và ngoại hình thẩm mỹ.

Do khả năng chống co giãn, biến dạng tốt nên gỗ thông ghép được ưa chuộng trong việc làm sàn nhà được lắp đặt dễ dàng mang đến không gian sống ấm áp, sang trọng. Bên cạnh đó gỗ ghép thông còn được sử dụng trong ngành đóng tàu bởi độ bền và độ cứng cao. Không những thế vật liệu này còn được ứng dụng trong ngành công nghiệp đóng gói để sản xuất pallet, hộp đựng hàng hoá, làm các sản phẩm ngoại thất như hàng rào, hòn non bộ hay đồ trang trí sân vườn... Những loại gỗ mặt AB, AA thường được dùng để ốp tường, sàn nhà mang lại thẩm mỹ cao cùng giá thành hợp lý.

Gỗ Thông Phú Trang - địa chỉ bán gỗ thông ghép giá rẻ tại TPHCM

Gỗ Thông Phú Trang tự hào là siêu thị gỗ thông nhập khẩu hàng đầu tại TPHCM với hơn 20 năm có mặt trên thị trường. Hệ thống showroom trải dài từ Quận 5, Bình Tân và kho bãi rộng chắc chắn sẽ đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của khách hàng. Công ty hiện đang cung cấp nguyên liệu cũng như đóng pallet xuất khẩu cho hơn 60 công ty lớn nhỏ với năng suất đạt 75.000 cái và đang tiếp tục gia tăng.

Tại sao nên chọn gỗ thông ghép Phú Trang?

- Sản phẩm đảm bảo chất lượng chính hãng, mẫu mã đẹp

- Mức giá cạnh tranh so với thị trường và có nhiều ưu đãi hấp dẫn khác

- Chọn lọc những loại gỗ đảm bảo chất lượng giúp khách hàng sở hữu sản phẩm tốt

- Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, thân thiện sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc khách hàng 24/7

- Chính sách vận chuyển nhanh chóng, đổi trả linh hoạt.

Song song với việc chế tạo phôi gỗ thông nhập khẩu đơn vị cũng đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ về mảng đóng Pallet gỗ theo yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng luôn là tiêu chí và phương châm hoạt động hàng đầu của công ty. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khách hàng có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

