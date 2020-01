2018-05-21 09:57:00

(Baohatinh.vn) - Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đang triển khai dự án giảm thiểu tác hại kinh tế - xã hội do bom mìn tại các xã vùng trà sơn huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Dự án do Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.