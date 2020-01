2018-06-18 07:03:00

(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh Phan Duy Phong khẳng định, Luật An ninh mạng nhằm đảm bảo công tác an ninh về chủ quyền quốc gia, thiết lập trật tự an toàn xã hội trên không gian ảo; kịp thời bổ sung đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng.