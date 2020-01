2019-12-20 15:40:00

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/12), Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức lớp học ngoại khóa “Doraemon với an toàn giao thông" cho hơn 400 học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).