2018-07-29 14:41:00

An toàn thực phẩm hiện nay đang là vấn đề khiến toàn xã hội lo lắng, đặc biệt đối với những người nội trợ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rau an toàn hay không một phần do chính người nội trợ, dựa vào sự chu đáo, cẩn thận của người nội trợ chứ không phải chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào người sản xuất. Bởi nếu làm tốt quy trình rửa thì sẽ đảm bảo rau được loại bỏ sạch các chất bẩn, hàm lượng chất độc có tính hóa học còn rất ít trong rau.