Anh rời eu

2019-07-19 09:55:00

(Baohatinh.vn) - 3 bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ từ chức nếu cựu Ngoại trưởng Boris Johnson chiến thắng trong cuộc chạy đua tìm người kế nhiệm bà May, báo The Times ngày 18/7 đưa tin.