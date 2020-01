2017-01-26 06:27:00

Sau khi gặt hái thành công với ca khúc So Far, the Sofa is So Far hồi năm ngoái, năm nay dàn đồng ca Shanghai Rainbow Indoor đã tung ra ca khúc mới, mang tựa đề What I Do is for Your Own Good nhằm giúp người nghe giải tỏa những áp lực gia đình trong dịp Tết Nguyên đán đang tới.