Áp thấp nhiệt đới

2018-11-26 07:06:00

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (26/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên các tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.