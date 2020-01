2017-01-16 07:14:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (16/1), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét, có nơi dưới 13 độ C. Nam Bộ do ảnh hường hoàn lưu vùng áp thấp nên mưa to, rất to và rải rác có dông.