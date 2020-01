2019-04-09 05:19:00

Liên quan đến vụ việc hơn 18.000 chai tương ớt Chinsu có nguồn gốc từ Việt Nam bị thu hồi tại Nhật Bản do chứa chất bảo quản, ngày 8/4, đại diện Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã trả lời báo chí về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Việt Nam liên quan đến vụ việc trên.