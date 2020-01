Bảo vệ an ninh tổ quốc

2016-07-11 12:49:00

(Baohatinh.vn) - Ngày 12/7/1946, sau khi phá thành công vụ án tại phố Ôn Như Hầu (Hà Nội), lực lượng An ninh - Công an nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 12/7/1946 là ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân (ANND).