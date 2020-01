2017-07-29 16:12:00

(Baohatinh.vn) - Sau gần 9 giờ đồng hồ bảo vệ ANTT kết hợp thuyết phục người dân, Công an huyện Can Lộc đã đưa được người phụ nữ bị hàng trăm người dân vây ráp do nghi bắt cóc trẻ em ra khỏi địa bàn xã Quang Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh).