2017-03-21 18:44:00

(Baohatinh.vn) - Thượng tá Phan Tố Hải - Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, chiều nay 21/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Bá Khánh Trình (trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về hành vi hiếp dâm trẻ em.