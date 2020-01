2016-12-22 13:09:00

(Baohatinh.vn) - Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 9h20’ ngày 22/12, tại QL 1A thuộc tổ dân phố 10 – P. Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 37C – 101.97 do Hồ Quang Khẩn (trú tại xóm 8, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển.