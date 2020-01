2019-10-15 11:42:00

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (15/10), Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng (quý III/2019).