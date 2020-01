2019-09-10 09:26:00

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Đơn vị tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành chụp và can thiệp cho hơn 40 bệnh nhân vào điều trị. Sau can thiệp, các bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí điều trị.