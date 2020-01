2016-12-06 08:43:00

(Baohatinh.vn) - Truyền thông Nghệ An ngày 5/12 đưa tin, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đề nghị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) xem xét khôi phục lại việc hỗ trợ bán vé tháng, vé quý cho nhân dân khu vực hai đầu cầu Bến Thủy (huyện Hưng Nguyên, TP Vinh - Nghệ An và huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) như trước.