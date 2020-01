Buôn bán pháo nổ

2019-12-16 12:36:00

(Baohatinh.vn) - Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1987) ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Đình Thái (SN 2000) ở xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An) về tội buôn bán hàng cấm.