Buôn ma túy

2016-12-29 18:56:00

(Baohatinh.vn) - Tại TDP Hưng Nhân, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Cụm Đặc nhiệm PCMT số 2 - Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp Công an phường Sông Trí, Công an thị xã Kỳ Anh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1987, trú tại xã Yên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy.