2019-06-11 14:26:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa đấu tranh, làm rõ 2 đối tượng thực hiện hơn 15 vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An với tổng trị giá tài sản hơn 400 triệu đồng.