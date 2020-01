Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh

2019-04-12 09:07:00

(Baohatinh.vn) - Ngày 15/4/1974, Bộ Công an công bố quyết định thành lập và ra mắt lực lượng Công an Vũ trang (nay là lực lượng Cảnh sát Cơ động - CSCĐ). Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ Công an Hà Tĩnh không quản ngại khó khăn, gian khổ và cả hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.