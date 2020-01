2018-06-24 05:37:00

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 37 cá thể tê tê, rùa và ba ba. Lái xe Ngô Văn Quang (SN 1993, trú tại xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe ô tô khách BKS 37B-02112 chạy từ Pắc Xế (Lào) về, khai số hàng trên do một khách hàng không rõ lai lịch gửi từ Lào về Diễn Châu để tiêu thụ.