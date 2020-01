Cẩu tặc Hà Tĩnh

2018-06-03 06:00:00

(Baohatinh.vn) - 6 đối tượng vừa đi trộm chó liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh về bán cho Đoàn Văn Lộc (SN 1954) ở thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, Đức Thọ thì bị Phòng cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Đức Thọ đột kích, bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 22 con chó cùng nhiều "hàng nóng"...