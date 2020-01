2016-05-30 14:33:00

(Baohatinh.vn) - Do mẫu thuẫn từ trước, 5 nữ sinh Trường THPT Can Lộc (Hà Tĩnh) đã chặn đường đánh dã man nữ sinh Nguyễn Thị Nga (SN 1998, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc). Sau khi đánh 5 nữ sinh này còn tung clip lên mạng để bôi nhọ, sỉ nhục bạn học.