2016-07-17 09:26:00

Ngày 16/7, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K Trung ương thăm hỏi, động viên chiến sỹ Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ trẻ công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để dành sự sống cho con.