Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh

2018-10-30 07:38:00

(Baohatinh.vn) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hà Tĩnh tháng 10/2018, tăng 0,44% so tháng trước, tăng 3,48% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, khu vực thành thị tăng 0,45%; nông thôn tăng 0,42%.