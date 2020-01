Chiến sỹ công an

2019-07-13 12:48:00

(Baohatinh.vn) - 10 năm công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là từng ấy thời gian dấu chân của Đại úy Phan Văn Long in khắp trên từng đường làng, ngõ xóm huyện miền núi còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự.