Chiến tranh Việt Nam

2018-07-17 09:43:00

(Baohatinh.vn) - Đã 50 năm trôi qua nhưng 3 cán bộ xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in đêm 3/5/1968, giặc Mỹ ném bom làm 31 người thiệt mạng tại thôn Thượng Phú. May mắn sống sót nhưng những đau thương vẫn hằn in trong lòng họ. Người mất đi một phần cơ thể, mất người thân, người cô đơn vì còn lại một mình, không còn bố, mẹ, anh trai.