Chiều tối có mưa rào

2018-04-11 08:27:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng áp thấp phía Tây đang hoạt động mạnh lên khiến thời tiết tại khu vực Tây Bắc Bộ gia tăng nắng nóng, cao nhất trong ngày 11/4 đạt 35-36 độ C. Trong ngày 12/4, nhiều nơi có thể nắng gay gắt 36-37 độ C, đặc biệt ở 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.