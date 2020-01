2019-04-29 10:16:00

(Baohatinh.vn) - Công an TP Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an TP Vinh, bắt gọn đối tượng Nguyễn Thị Quy (SN 1979, trú tại xóm 5, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) trộm cắp tài sản của người dân tại chợ Hà Tĩnh.