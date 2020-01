Cho vay nặng lãi ở Hà Tĩnh

2019-09-28 10:17:00

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/9), Thiếu tá Nguyễn Công Luận - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.