Chống phá nhà nước

2017-09-28 08:11:00

Ngày 27-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Dũng (31 tuổi, tự đặt tên là Dũng phi hổ), trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 - Bộ luật Hình sự.