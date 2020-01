Chùa Hương

2019-02-18 14:19:00

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đền, chùa ở Hà Tĩnh đón hàng vạn người thập phương về trẩy hội mỗi ngày. Để người dân, du khách an toàn, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.