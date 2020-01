2016-12-03 07:25:00

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 3/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 24 giờ qua phổ biến 40-80mm...