2019-01-04 09:25:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc (ghi lô đề trái phép).