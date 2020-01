Công an Hương Sơn bắt ma túy

2019-02-16 06:49:00

(Baohatinh.vn) - Vụ vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng, lựu đạn cố thủ trong xe nằm trong chuyên án T1218 do Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh phối hợp đấu tranh. Bước đầu, Ban chuyên án đã thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp, thu giữ 2 ô tô...