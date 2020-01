2019-11-05 05:03:00

(Baohatinh.vn) - Chiều 4/11/2019, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với UBND xã Hương Bình và Lộc Yên tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã.