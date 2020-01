2019-04-11 09:43:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 2 sỹ quan về đảm nhiệm chức danh Công an xã Đức Bồng.