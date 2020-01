Công an Lộc Hà

2019-04-05 10:15:00

(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Thạch Hà tổ chức lễ công bố các quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.