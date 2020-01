Công an Nghi Xuân bắt ma túy

2018-06-14 11:49:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Kiện (SN 1982, trú xã Xuân Mỹ) về tội mua bán trái phép chất ma túy.