2016-12-01 15:03:00

Năm 2017, Công an Hà Tĩnh được Bộ Công an giao tuyển chọn 191 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ: 16, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: 40, Cục An ninh điều tra: 5, Tổng cục VIII: 30, Công an tỉnh: 100