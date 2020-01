Công an tỉnh Hà Tĩnh

2019-10-11 11:10:00

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng. Tham dự hội nghị có Đại tá, PGS. TS Đỗ Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục an ninh mạng, Bộ Công an; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành, huyện, thị, thành phố.