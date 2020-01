2019-12-31 19:29:00

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, xử lý Nguyễn Văn Báu (SN 1972) trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về hành vi sử dụng giấy tờ cơ quan, tổ chức nhà nước giả, mạo danh nhà báo.