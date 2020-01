Công chức cấp xã

2018-07-10 09:00:00

(Baohatinh.vn) - Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) than phiền rằng: Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, Đảng ủy thị trấn Xuân An đã 4 lần phải tìm người làm công tác văn phòng.