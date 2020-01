2017-10-29 12:34:00

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2017 tăng 0,41% so với tháng trước, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,25% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 10 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,71%.