Csgt công an Hà Tĩnh

2019-12-17 19:08:00

(Baohatinh.vn) - Nhằm hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện, nhất là học sinh sử dụng xe đạp điện, xe mô tô vi phạm an toàn giao thông, ngày 17/12, lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.