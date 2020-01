Cửa khẩu quốc tế cầu treo

2019-05-24 12:36:00

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 23-24/5, đoàn công tác Công an Hà Tĩnh do Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị giao ban về công tác phối hợp đảm bảo ANTT. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo công an các tỉnh: Bôlykhămxây, Khăm Muộn (Lào).