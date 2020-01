Cướp điện thoại

2018-07-31 08:34:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cướp giật tài sản đối với Lê Sỹ Thắng (SN 1999), trú tại thôn Yên, xã Thuần Thiện, Can Lộc.